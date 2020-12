Il nome di Eljif Elmas finisce sul taccuino del Benfica: la squadra portoghese avrebbe messo nel mirino il giovane azzurro per la prossima finestra invernale di mercato perché ha necessità di inserire un centrocampista nell'organico e il profilo del macedone sembrerebbe ideale.

Secondo Tvi24, il club portoghese avrebbe anche contattato il Napoli ma non c'è accordo per il trasferimento del centrocampista. Il prezzo stimato del calciatore è oltre i 20 milioni di euro, cifra che sembra elevata al Benfica, ma Elmas accetterebbe di buon grado il trasferimento in Portogallo.

Ultimo aggiornamento: 16:55

