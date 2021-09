Il Napoli ricorda l'esordio di Diego: «1984, la prima volta con l'azzurro»

Trentasette anni dalla prima volta. Una data da ricordare, il 16 settembre 1984, nonostante la sconfitta che arrivò a Verona contro i gialloblu per 3-1. Quella gara fu la prima con la maglia del Napoli in campionato per Diego Armando Maradona, l'ex capitano scomparso lo scorso novembre: il club azzurro, a poche ore da Leicester-Napoli, ha voluto omaggiarne il ricordo con un video social.

LEGGI ANCHE Maradona "torna" sui social, i figli: «Terremo attivi i tuoi canali»