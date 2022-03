Napoli, l'ex Higuain avverte Insigne: «La Mls? Come tornare ai dilettanti»

Ormai un veterano della Mls, tra i protagonisti del campionato americano appena iniziato ci sarà ancora Gonzalo Higuain, ex attaccante di Real Madrid, Napoli e Juventus. «Neymar ha detto che gli piacerebbe giocare in Mls forse perché pensa quello che ho pensato anche io: meno pressioni, più leggerezza, meno critiche. Messi in America? Sì, perché no. Sarà una sua decisione, ma potrebbe starci. Quando sono andato via dall’Argentina pensavo che sarei tornato a giocarci, ma ora non so cosa succederà in futuro, non ci sto pensando».

«L’anno scorso non è andata benissimo, ora vogliamo fare di più: conosco meglio il campionato e stiamo crescendo, la gente lo meriterebbe». L'ex attaccante azzurro ha parlato anche di cosa si ritroverà chi è pronto a sbarcare in Mls come Lorenzo Insigne, che a luglio diventerà un calciatore del Toronto FC. «Questo campionato ha trent’anni, non può competere ancora con campionati che vanno avanti da oltre un secolo. È come essere tornati al dilettantismo, qui non c’è cattiveria o invidia. Arriviamo allo stadio due ore prima della partita, mia moglie e mia figlia possono scendere in campo senza problemi. È tutto più naturale, non meno regole: il weekend si gioca, il resto della settimana non hai pressioni».