Spalletti ritrova Anguissa in campo: recupero per Osimhen e Fabian

Il Napoli di Luciano Spalletti torna al lavoro dopo due giorni di stop. L'allenatore toscano ha ritrovato Lozano e Anguissa, i due azzurri hanno svolto lavoro personalizzato in campo, la speranza è il rientro del camerunese per la sfida al Milan di domenica. Tuanzebe, invece, resta fuori dal gruppo: l'inglese questa mattina ha svolto lavoro in palestra.

Palestra e terapie anche per Kevin Malcuit, il difensore francese ne avrà ancora per qualche giorno prima di poter essere reintegrato in gruppo. In vista del Milan, invece, Osimhen e Fabian hanno svolto lavoro in palestra con il resto della squadra e poi lavoro di recupero funzionale in campo.