Napoli, l'ex Pandev lascia il calcio: «È stato un bellissimo viaggio»

40 anni li compirà tra qualche mese, ma non lo farà in campo. Goran Pandev annuncia l'addio, il campione macedone lascia ufficialmente il calcio come confermato attraverso i social in queste ore. «Mi guardo indietro e non sembra ancora vero, è stato un viaggio incredibile» ha scritto Pandev su Instagram «Tante emozioni, le porto tutte dentro e so di condividerle con guanti mi hanno accompagnato lungo questo cammino. Ringrazio mio padre e mia madre per avermi permesso di inseguire un sogno. Ringrazio la mia gente per il colore che mi ha dato. Ringrazio tutti i miei tifosi, dal primo all’ultimo: vorrei abbracciarvi. Finisce un capitolo bellissimo». Il macedone ha vestito, tra le altre, anche la maglia del Napoli: in tre stagioni azzurre 124 presenze e 22 gol con 24 assist.