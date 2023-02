Napoli, a febbraio è sfida alle piccole

Il Napoli all'esame piccole in questo mese di febbraio, finora ampiamente superato dagli azzurri che hanno sempre vinto contro le formazioni di bassa classifica pareggiando solo una volta in casa contro il Lecce.

Domenica la trasferta a La Spezia dove gli azzurri hanno vinto negli ultimi due campionati e proveranno a piazzare il tris. Poi la Cremonese al "Maradona" match in programma il 12 gennaio che potrà essere l'occasione per una rivincita dopo l'eliinazione ai calci di rigore negli ottavi di finale di coppa Italia.

A febbraio poi sono previste alte due trasferte consecutive di campionato contro Sassuolo e Empoli e per il Napoli saranno tre le gare di fila fuori casa considerando anche l'andata degli ottavi di finale di Champions League i Germania contro l'Eintracht Francoforte. Sia quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo che quella di Empoli sono due trasferte insidiose per gli azzurri su due campi che negli ultimi anni si sono rivelati sempre difficili: l'anno scorso al Mapei Stadium finì 2-2 con il Napoli raggiunto nel finale dopo essere stato in vantaggio 2-0 e che rischiò la beffa in pieno recupero con la rete di Defrel poi annullata dal Var per un precedente fallo di Berardi su Rrahmani. Andò ancora peggio a Empoli con gli azzurri in vantaggio di due reti e che poi persero 3-2 nel finale di partita. E gli azzuri in questa stagione puntano al riscatto.