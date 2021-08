Napoli, la festa della Curva A: «Sempre fedele alla terra natia»

95 anni di storia, d'amore e passione. Il Napoli festeggia oggi il suo compleanno: ne è passato di tempo da quel 1 agosto del 1926, ma tra le cose che non sono cambiate mai c'è l'amore dei tifosi in città che hanno voluto celebrare il club con un lungo striscione: «Sempre dalla tua parte, non sarò mai 'Efialte'. Fedele alla terra natìa, Napoli unica maglia mia!» recita lo striscione degli ultras di Curva A apparso all'esterno del Maradona.

