Continuano gli allenamenti dela Castel Volturno, anche questa mattina il gruppo di Gennaro Gattuso si è allenato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento tecnico col pallone. Poi esercizi finalizzati alla velocità. Successivamente lavoro di possesso palla e partitina finale per tutti gli azzurri, come riportato dal sito ufficiale del club.In grande spolvero in mattinata: nella partitina in famiglia andata in scena stamattina l'attaccante belga è andato anche in gol, confermando quanto di buono aveva fatto vedere nelle ultime sedute agli ordini di. In rete anche. Domani la squadra avrà un giorno di riposo concesso dall'allenatore, poi lunedì si torna al lavoro, questa volta con il campo come obiettivo. Tra due settimane, infatti, gli azzurri sono già attesi al match didecisivo contro l'Inter.