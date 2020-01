LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanto rammarico per il Napoli che si è ritrovato questa mattina al centro tecnico di Castelvolturno dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio. È già quasi vigilia per gli azzurri impegnati in settimana in Coppa Italia contro il Perugia.Buone notizie per Gattuso. Younes e Meret sono rientrati in gruppo dopo i problemi fisici. Prima apparizione di Diego Demme al Centro Tecnico. Il centrocampista ha visitato la struttura dopo l'ufficialita dell'acquisto attivata ieri.