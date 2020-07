LEGGI ANCHE

Dopo i due pareggi di fila trae Bologna, il Napoli torna alla vittoria in pieno recupero contro l'Udinese e si riprende il 6° posto in classifica. «L'Udinese ha giocato in difesa e l'ha fatto bene. Abbiamo avuto buone trame di gioco concedendo poca profondità» ha detto Gattuso a fine gara. «C'è il rammarico di aver preso quel gol al ventesimo, alla loro prima uscita dalla metà campo. È una cosa che mi fa arrabbiare e che dobbiamo migliorare. Ma la squadra ha fatto buone cose, dà la sensazione di poter crescere».«È una vittoria importante perché ci farà lavorare meglio e migliorare con continuità. Gol presi? Non penso sia mancanza d'equilibrio» ha continuato. «Pensiamo anche ai pali presi, a un pizzico di sfortuna, qualche dato ci preoccupa, ma giocare ogni tre giorni e senza tifosi non è calcio, è un altro sport. Non abbiamo dei robot in campo, i risultati che stanno venendo fuori sono anche strani, dipendono molto dal momento di forma delle squadre. Noi stiamo facendo bene e dobbiamo essere soddisfatti».