Ghoulam, ok il controllo al ginocchio: il terzino azzurro visitato a Roma

Giornata di controlli per Faouzi Ghoulam, il terzino azzurro che un mese fa si è nuovamente fermato per la rottura de ginocchio sinistro. Come da programma, in fatti, il terzino azzurro è stato visitato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani.

Come riportato dal club, l'esito del controllo al ginocchio sinistro è positivo, il calciatore continuerà l'iter riabilitativo come da protocollo. Ghoulam tornerà in campo nupvamente solo nella prossima stagione.