Napoli Primavera, gol e emozioni ma con lo Spezia è solo 2-2

Pioggia di gol e di emozioni per il Napoli Primavera di Emmanuel Cascione, che strappa solo un punto contro lo Spezia ma fa vedere ottime cose contro i liguri e tiene accesa la fiamma dei Playoff. Succede tutto nella ripresa: gli azzurrini vanno in svantaggio con la rete di Pinto che si muove bene in area avversaria e supera Idasiak al 54’, ma passano cinque minuti e da una grande giocata di D'Agostino arriva il pari di Ambrosino.

La partita si infiamma, il Napoli potrebbe anche raddoppiare ma una ingenuità di Costanzo in area costa un rigore: dal dischetto va Pietra e lo Spezia raddoppia. La qualità della squadra di casa si vede tutta nel finale: Cascione fa entrare Labriola e proprio da una sua giocata nasce il gol del pareggio, dopo uno scambio con Iaccarino. Il 2-2 al 77’ regala un finale incandescente ma né Cioffi né Pietra riescono a colpire, chiudendo così il match sul pari.