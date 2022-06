Napoli, l'ex Hamsik torna in città: lo scatto dal barbiere di fiducia

Fresco campione di Turchia in carica, Marek Hamsik torna a Napoli. L'ex capitano azzurro è tornato in città nelle scorse ore, tra le prime tappe della visita anche il taglio a Quarto dal suo barbiere di fiducia, immediatamente postato sui social. Il centrocampista slovacco ha ancora delle proprietà a Napoli, dove ha vissuto per oltre un decennio; nel 2019 aveva lasciato l'Italia per approdare in Cina al Dalian, poi l'arrivo al Trabzonspor dopo una breve parentesi in Svezia.