Una brutta notizia per Gennaro Gattuso in vista del match contro il Barcellona della prossima settimana in champions League. Nel finale di gara contro la Lazio, infatti, si è fermato, capitano azzurro che ha dovuto lasciare la fascia aper una notte, l'ultima notte al San Paolo.L'azzurro si è arreso ad un guaio fisico prima di essere sostituito daal minuto 84. Durante uno scatto appena fuori dall'area di rigore laziale, Insigne ha sentito tirare l'adduttore fermandosi da solo e accasciandosi al suolo. Trasportato fuori dal campo, l'azzurro si è inginocchiato trattenendo a stento le lacrime, non proprio il miglior segnale in vista della«Insigne è stato sostituito per un risentimento alla coscia sinistra» ha poi twittato il Napoli.