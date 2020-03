LEGGI ANCHE

Nell'incertezza che avvolge l'Inter, ancora in attesa di conoscere le date di recupero delle partite rinviate, la squadra è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo la giornata di riposo concessa ieri da. Giovedì c'è il Napoli, semifinale di ritorno di Coppa Italia, una delle poche certezze nel calendario nerazzurro in attesa che la Lega Serie A si pronunci trovando l'intesa con i club. I giocatori cercano di mangere alta la concentrazione e sudano agli ordini di Conte sotto una pioggia scrosciante, come si vede dalle foto pubblicate sui social daConte punta ad estraniare i giocatori dalle proteste e dalle polemiche accese dopo il rinvio della sfida contro la Juve. Non avere certezze sul futuro complica il lavoro tattico dello staff tecnico che, ad oggi, non sa quale impegno si debba preparare oltre alla sfida di Napoli. Approdare alla finale di Coppa Italia, comunque, è uno degli obiettivi stagionali dell'Inter ma per farlo bisogna ribaltare l'1-0 subito all'andata a San Siro. Non ci sarà Moses, che ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia sinistra, in dubbio anche Sensi. Tornerà in campo invece Handanovic che ha recuperato dalla frattura alla mano ed era già a disposizione per il derby d'Italia poi rinviato.Gli occhi saranno puntati soprattutto suche non ha convinto nelle ultime partite, forse condizionato dalle voci di mercato giunte dalla Spagna. Il Barcellona è pronto a pagare la clausola da 111 milioni di euro e anche il Real Madrid sarebbero deciso a intavolare un derby iberico per assicurarsi l'argentino, sostituto ideale di. Intanto, però, Lautaro deve contribuire alla causa nerazzurra che, per tornare alla normalità dopo settimane stravolte dall'emergenza Coronavirus, ha bisogno di una vittoria al San Paolo. Le modifiche al calendario hanno gettato nel caos l'Inter e la Serie A ma è anche la Youth League a farne le spese. La Uefa ha comunicato il rinvio di Inter-Stade Rennais, prevista inizialmente martedì, e Atalanta Olympique Lyonnais. Juventus - Real Madrid CF si giocherà l'11 marzo invece di domani.