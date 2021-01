«Napoli-Juventus è una partita speciale», così Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha presentato la supersfida di domani sera a Reggio Emilia per la supercoppa contro i bianconeri. «Domani lo è ancora di più perché è una finale e si può vincere un trofeo. L'infortunio? Sto bene, vediamo domani come starò» ha detto il belga che recupera ancora dal problema alla gamba.

«Abbiamo fatto un pranzo, era più un po' di divertimento per stare tranquilli con la testa. Ai giocatori che sono rimasti e a quelli che sono arrivati piace molto fare gruppo» ha continuato Mertens nell'intervista ai microfoni Rai. «Il mister e il suo staff sono vicini al gruppo, per questo c'è questo bel rapporto tra di noi. Domani è una partita dare tutto quello che hai, a prescindere di come sta ora la Juve, dobbiamo dare tutto».

