L'ironia napoletana finisce in gelateria e guarda ancora adi Coppa Italia di mercoledì. Spunta in una gelateria napoletana, infatti, il gustoper tutti gli appassionati bianconeri.L'esercizio commerciale ci tiene però a precisare: «Il gusto CR7 è disponibile solo nel cono per mancanza di Coppe» il messaggio lanciato e che è diventato virale in poche ore sui social.