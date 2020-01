LEGGI ANCHE

Lontani ma sempre vicini. Napoli-Argentina andata e ritorno, Napoli-La Plata dove l'ex numero 10 azzurro sta allenando il Gimnasia. Diego Armando Maradona smette per un attimo le vesti da allenatore e torna a fare il tifoso per la squadra che porta nel cuore, nel giorno della gara più sentita da, quella contro la Juventus.Di sfide epiche contro i bianconerine ha giocate tante, per questo manda un messaggio agli azzurri: «Metteteci il cuore, ragazzi. Al di là del risultato» ha scritto il Pibe de oro dai suoi account social, dimostrando ancora una volta la sua vicinanza alla squadra di Gattuso