LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pomeriggio tra i bambini per Kalidou Koulibaly , il centrale difensivo azzurro che ha fatto da cicerone per i bambini algerini al San Paolo, in un evento organizzato dalla, presente in città in questi giorni. Già ieri lo stesso terzino algerino aveva incontrato i bambini, trascorrendo un intero pomeriggio con loro tra selfie ed autografi.ha incontrato i bambini a Fuorigrotta e insieme con loro ha aperto le porte dello stadio di casa scendendo fin sul terreno di gioco. Domani, il difensore franco-senegalese tornerà al San Paolo per sfidare l' Atalanta , match di cartello della 10a giornata di campionato.