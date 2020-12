Sei gol dalla panchina, come nessuno in Serie A. Il Napoli ringrazia la rosa lunga a disposizione e si coccola oggi Lozano e Petagna, i due che hanno cambiato il volto della partita contro la Sampdoria. In Italia gli azzurri hanno al momento la panchina migliore in zona gol, sfruttata contro Genoa e Sampdoria, ma anche contro Benevento e Roma.

6 - Il #Napoli é la formazione che ha segnato piú reti con calciatori subentrati dalla panchina in questo campionato (6 con i gol di oggi di Lozano e Petagna). Ampia. #NapoliSampdoria — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 13, 2020

