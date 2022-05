Napoli, reunion azzurra con Lavezzi, Cannavaro e Inler

«Sono felicissimo di essere qui con voi stasera, dopo dieci anni dall'ultima volta». Con queste parole Ezequiel Lavezzi torna allo stadio che fu casa sua, che si chiamava San Paolo e che oggi porta il nome di Diego Armando Maradona, argentino come lui. Il Pocho ha partecipato all'evento Joseph Capriati & Friends, concerto che si è tenuto proprio allo stadio di Fuorigrotta per una racconta fondi insieme con l'Unicef.

L'ex numero 22 azzurro è già da alcuni giorni in Costiera sorrentina insieme con alcuni amici e la compagna. Poi sul prato del Maradona, Lavezzi ha ritrovato e posato insieme a due suoi ex compagni del Napoli che fu negli anni scorsi: il padrone di casa Paolo Cannavaro e anche Gokhan Inler, centrocampista svizzero che si trova in città in questi giorni.