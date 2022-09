Napoli tra le 10 imbattute d'Europa: solo l'Atalanta tiene il passo in Serie A

Dieci squadre che hanno solo sorriso. In giro per i maggiori campionati europei sono dieci le formazioni che ancora possono vantare lo "0" alla casella sconfitte. Tra queste anche il Napoli di Luciano Spalletti, protagonista in Serie A e al primo posto dopo 7 turni: gli unici a tenere il passo degli azzurri sono i giovani terribili dell'Atalanta di Gasperini, anche loro a zero sconfitte dopo questo avvio sorprendente di campionato.

In giro per l'Europa la scelta non è troppo vasta: in Premier League resta imbattuto ancora il Manchester City, ma la squadra di Guardiola è accompagnata dal Tottenham di Antonio Conte. In Liga sorridono le due di sempre: il Real Madrid di Ancelotti e il nuovo Barcellona di Xavi, finalmente convincente. In Germania vince la speciale classifica la sorpresa Union Berlino, favola e unica imbattuta in Bundes. Tre le formazioni ancora mai sconfitte in Ligue 1: il Psg ovviamente, poi il Lens e anche il Marsiglia di Tudor.