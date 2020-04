LEGGI ANCHE

Non l'avrebbe mai detto, Stanislav Lobotka , che il suo avvio di avventura alsarebbe stato così particolare: una squadra da rialzare, un posto da conquistarsi in campo, una pandemia mondiale. Lo slovacco è riuscito in tempo a farsi raggiungere dalla compagna e dalla figlia, nata proprio nei giorni del passaggio in azzurro, prima della chiusura totale.Nella sua nuova casa a, però,è già riuscito a organizzarsi: una palestra interna per seguire i dettami dello staff di Gattuso , un giardino abbastanza ampio da potersi allenare con corda e attrezzi. E la voglia di rimettersi quanto prima al lavoro.