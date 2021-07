Napoli, c'è la maglia «Sarò con te»: 30 pezzi autografati da Spalletti

In attesa di quella che sarà la nuova maglia ufficiale per la prossima stagione, il Napoli svela ai suoi la tifosi la t-shirt «Sarò con te», già spuntata nello shop azzurro al campo di Dimaro nelle scorse ore. Come informato dal club attraverso il proprio sito ufficiale, i tifosi napoletani potranno acquistare 30 di queste t-shirt autografate direttamente da Luciano Spalletti.

👕 Le T-shirt ufficiali “Sarò con te...” in vendita allo store di Dimaro-Folgarida.#Dimaro2021 ⛰



💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/AO0mKS9Aec — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 23, 2021