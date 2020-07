LEGGI ANCHE

«Penso sia stata una buona prestazione la nostra, abbiamo creato ma senza concretizzare». Alex Meret non chiude al meglio la gara contro l'Inter, una sconfitta che brucia a questo: «Siamo stati puniti nelle poche occasioni concesse. ci portiamo via il gioco fatto stasera, ma dobbiamo migliorare sotto porta, dobbiamo essere più cattivi e fare meglio».Verso il Barcellona , però, il portierenon si demoralizza: «Sono ottimista perché ci sono state cose buone» ha detto a Sky Sport. «Ora abbiamo due sfide importanti, non dobbiamo concedere troppe occasioni stando sul pezzo per tutta la gara. Dobbiamo compattarci come gruppo, trovare la giusta serenità per dare tutto: chi gioca qui dà sempre il massimo».