Esprimo il mio più sentito cordoglio alla famiglia napoletana per la perdita del loro amato figlio. Vi abbraccio e vi sono vicino.

RIP piccolo!

🙏🏻💔 — Lorenzo Insigne (@Lor_Insigne) October 1, 2020

Continua a far parlare l'assurda vicenda del bambino suicida che ha scossonelle ultime ore. Anche Lorenzo Insigne , capitano della squadra azzurra, ha voluto mandare dai suoi canali social un messaggio di vicinanza alla comunità e alla famiglia: «Esprimo il mio più sentito cordoglio alla famiglia napoletana per la perdita del loro amato figlio. Vi abbraccio e vi sono vicino. Riposa in pace piccolo!»