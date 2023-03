Napoli-Milan, De Laurentiis attacca la Uefa: «Il derby Champions è ridicolo»

«La sfida con il Milan in Champions League è importante per il calcio italiano? Queste sono le problematiche di una UEFA senza testa, perché immaginatevi se avessimo avuto anche una quarta partita di Coppa Italia contro il Milan, sarebbe stato ridicolo così come è ridicolo giocare tre volte contro la stessa squadra».

Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, all'uscita dall'assemblea della Lega Serie A. «Se uno sta facendo una competizione europea vuole confrontarsi con le migliori squadre europee. Il Milan avrebbe dovuto giocare contro una squadra europea, il Napoli contro un'altra squadra europea. Finché non cambieremo la Uefa saremo tutti quanti schiavi di un ministero del calcio e non di una associazione di imprese vere di calcio - ha proseguito -. Quando uno fa il presidente significa che presiede quello che è il tifo e quindi chi rappresenta, i tifosi. Sono loro che devono essere rispettati. Ecco perché la competitività e la perfezione va ricercata per loro, sono loro i veri protagonisti del calcio. Non sono nemmeno i calciatori, sono i tifosi», ha concluso il patron del Napoli.