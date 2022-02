Napoli-Milan per la storia come negli anni 80 di Maradona

La ferita è ancora aperta. Ricordare il finale del campionato 1989-1990 significa per Arrigo Sacchi e Marco Van Basten buttarvi sopra il sale. A distanza di oltre trent'anni l'allenatore e il bomber del Milan che perse per due punti lo scudetto continuano a parlare di furto senza mezzi termini. La partita che decise tutto, a loro avviso, non fu giocata né a San Siro né a Fuorigrotta ma tra Bergamo e l'ufficio della Commissione d'appello...

