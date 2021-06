Napoli, occhio al Milan su Zaccagni: potrebbe sostituire Calhanoglu

Tra i nomi pi chiacchierati del mercato estivo del Napoli c'è quello di Mattia Zaccagni, un profilo da tempo seguito dal club azzurro - già lo scorso gennaio le parti erano in contatto per il calciatore - e che sembrerebbe sposarsi bene anche con il nuovo corso tattico che sarà inaugurato da Spalletti tra qualche settimana.

Per stessa confessione dell'agente del calciatore, però, agli interessamenti degli scorsi mesi non ha fatto seguito alcuna mossa concreta del Napoli. E nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sky Sport, si sarebbe portato il Milan in vantaggio sul calciatore del Verona, che in rossonero potrebbe sostituire l'eventuale partenza di Calhanoglu.