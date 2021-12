Napoli, Natale in casa Mertens: Dries e l'addobbo con baby Ciro

C'è grande curiosità intorno alla famiglia Mertens. Da un lato le grandi prestazioni di Dries tornato protagonista in campo e in zona gol, dall'altro il contratto che scadrà a fine stagione e che potrebbe veder andar via il maggior cannoniere di tutti i tempi della storia azzurra. Ma c'è anche altro, ovvero il primogenito di casa Mertens che arriverà a marzo e che nascerà proprio a Napoli.

E la curiosità va tutta lì: sì, perché Dries non ha mai confermato ma c'è una possibilità che il primo baby Mertens abbia un nome tutto napoletano, quel Ciro con cui i tifosi e la città tutta hanno sempre identificato il belga da qualche anno a questa parte. Ieri, come mostrato dalla compagna Kat sui social, baby Ciro ha fatto il suo ingresso in casa sotto forma di addobbo di Natale, con mamma e papà: «Ti aspettiamo».