Napoli, nuove visite per Ghoulam: ginocchio ok, si avvicina il rientro

Buone notizie per Faouzi Ghoulam: come informato dal Napoli, questa mattina il terzino azzurro - accompagnato dal Responsabile Sanitario della prima squadra, il Dott. Raffaele Canonico - si è recato presso la struttura Villa Stuart per sottoporsi ad accertamenti con il Prof. Mariani, lo stesso che aveva operato il crociato del ginocchio dell'algerino lo scorso marzo. L’esito della visita, come riportato dal comunicato ufficiale, e dei controlli effettuati questa mattina hanno confermato che il calciatore può continuare il suo percorso di reintegro completo nel gruppo squadra.

LEGGI ANCHE Napoli, Insigne ancora fuori: Meret e Mario Rui in palestra