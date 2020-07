LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da una barca all'altra, ma pur sempre in mare aperto. Quello che a Lille non ha avuto e che potrebbe ritrovare il prossimo anno a. Stavolta, però, il teatro della trattativa per Victor Osimhen non è la città azzurra ma piuttosto la Sardegna, è lì cheè "scappato" ieri pomeriggio per poter portare avanti il primo acquisto dell'estate napoletana da regalare a, quello legato all'attaccante nigeriano ancora di proprietà del Lille.Ancora per un po', dunque, visto che sembra mancare sempre meno al passaggio diin azzurro. Da dirimere due questioni: la prima legata agli agenti del calciatore, che ormai sono ex agenti, il cui addio sta causando più di un ritardo nel procedere della trattativa, la seconda legata alle cifre da concordare proprio con il nigeriano.guadagnerà in azzurro una cifra intorno ai, un netto salto in avanti rispetto a quanto percepito fin qui in Ligue 1. Non ci sono inserimenti di altri club, il calciatore ha detto sì all'azzurro, ma il cambio in corsa di parte del suo staff ha creato più di un problema al Napoli Nelle idee della società c'è la volontà di chiudere quanto prima. Giovedì, come detto da De Laurentiis ieri mattina in conferenza? Forse, ma i tempi tecnici sembrano comunque essere un po' più lunghi. Una volta ottenuto il sì di, infatti, ci si siederà a tavolino con il Lille che aspetta solo ilper lasciarsi convincere. Le cifre per l'affare si muovono intorno ai, una somma alta per le casse del Napoli che spera di poter alleggerire la spesa con qualche cartellino da girare ai francesi nell'affare. Le richieste delsono anche motivate da una percentuale (il 15%) che andrà destinata allo charleroi, club che lo scorso anno aveva venduto il calciatore in Ligue 1.