Mercato, Osimhen superato da Kane: troppa concorrenza per il Manchester United

I giochi di mercato sono appena cominciati ma la prossima estate sarà quella del grande valzer delle punte d'Europa. E tra i protagonisti anche il Manchester United vuole dire la sua: secondo i media inglesi, infatti, i Red Devils sono già pronti a presentarsi alla prossima Champions League con una nuova punta che possa completare il pacchetto offensivo e soprattutto rilanciare le ambizioni dei tifosi.

Lo United è sempre stato in prima fila per Victor Osimhen, ma le prestazioni del calciatore del Napoli ora mettono "in pericolo" il prossimo mercato: per l'azzurro c'è la fila tanto da spingere il club, secondo il Manchester Evening News, a pensare alle alternative. Tra queste, sicuramente, Harry Kane, che potrebbe essere la prima scelta, superando Osimhen, e costare anche meno viste le vicissitudini del Tottenham in questa stagione.