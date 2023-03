Buone notizie per Alex Meret che si è sottoposto ieri, presso la clinica Pineta Grande, ad accertamenti strumentali al polso della mano destra che hanno dato esito negativo.

Il portiere azzurro oggi potrà riprendere gli allenamenti ed è da considerare disponibile per la sfida di Champions League di mercoledì contro l'Eintracht Francoforte al Maradona, dopo essere stato costretto a saltare l'ultimo match di campionato contro l'Atalanta per il fastidio accusato al polso durante il riscaldamento pre partita. Per Meret sabato scorso si è trattata della prima assenza stagionale dopo essere stato sempre titolare in serie A, Champions League e coppa Italia: al suo posto è stato schierato Gollini che ha esordito nel Napoli contro la sua ex squadra disimpegnandosi molto bene con tre parate importanti e una prestazione in generale molto sicura.

Il difensore Kim Min-Jae è stato sostituito a un quarto d'ora dalla fine della gara contro i nerazzurri per un fastidio al polpaccio ma Spalletti nel post partita aveva già rassicurato sulle sue condizioni in vista dell'impegno di Champions League. E le prime sensazioni positive sono state confermate, Kim oggi potrà riprendere la preparazione in vista dell'impegno contro l'Eintracht Francoforte, dopo aver svolto ieri a Castel Volturno lavoro di scarico insieme agli altri compagni che hanno giocato dal primo minuto nell'ultima sfida di campionato.

E contro la formazione tedesca mercoledì al Maradona tornerà a disposizione Hirving Lozano che ieri mattina ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo: smaltito il fastidio muscolare avvertito a metà della scorsa settimana che l'aveva costretto a saltare la partita contro l'Atalanta. Il messicano quindi sarà tra i convocati e destra in attacco è previsto il consueto ballottaggio con Politano che è stato schierato sabato da titolare fornendo una prestazione molto positiva. Probabile che ci sia una staffetta tra i due esterni come è avvenuto molto spesso in questa stagione, un altro dei segreti del Napoli di Spalletti.

Giacomo Raspadori, intanto, prosegue il lavoro personalizzato in campo in attesa di potersi riaggregare al gruppo per gli allenamenti insieme ai compagni: tornerà tra i convocati per il match di domenica a Torino dopo l'infortunio muscolare accusato in allenamento a metà febbraio nella settimana precedente della trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Jack sta per tornare a disposizione del Napoli di Spalletti e dell'Italia di Mancini che sarà impegnata mercoledì al Maradona contro l'Inghilterra nel primo match di qualificazione per gli Europei 2024.

E Spalletti riavrà a disposizione anche Mario Rui per la Champions League contro l'Eintracht Francoforte e per il campionato contro il Torino dopo aver saltato le ultime due partite con Lazio e Atalanta per squalifica in seguito all'espulsione subita nel secondo tempo della partita di Empoli. Il portoghese ieri si è allenato con i compagni che non sono stati schierati dal primo minuto contro i nerazzurri e torna in corsa per una maglia di titolare da terzino sinistro già per il match di ritorno degli ottavi di Champions.