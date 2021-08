Ounas non pensa alla cessione: «Relax prima del campionato»

Le voci di mercato hanno accompagnato la sua estate, al pari con gol, prodezze, corse sulla fascia. Adam Ounas vuole Napoli, vuole continuità dal progetto Spalletti e giocarsi le sue carte in azzurro: l'esterno algerino non pensa assolutamente alla cessione e lo fa capire in ogni modo, dalle azioni in campo ai post social. «Ultimi momenti di relax con i miei fratelli prima della Serie A» ha scritto su Instagram l'algerino che posa nello scatto con Zedadka e Machach, nel Golfo di Napoli.

