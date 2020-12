Il gol del poker per allargare il risultato, la seconda rete in maglia Napoli per Andrea Petagna. «L’importante oggi era vincere, sono contento per il gol e ringrazio Mertens per l’assist. Ho sofferto per le cose non belle dette dopo l’AZ ma ora dobbiamo rialzarci e provare a qualificarci in Europa» ha subito chiarito la punta alla fine della gara.

«La concorrenza migliora tutti quanti in allenamento e fa bene alla squadra: oggi era la prima volta che giocavo 90 minuti dallo scorso luglio», ha aggiunto Petagna a Sky Sport. «Ora lavoriamo forte per farci trovare sempre pronti. Siamo una squadra forte e ci alleniamo molto bene. Abbiamo subito critiche ingiuste, ci è mancato qualcosa in zona gol ma dobbiamo continuare su questa strada, possiamo essere davvero competitivi».

