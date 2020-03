LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo, anche Matteo Politano parla ai tifosi deldai canali social del club. «Di calciatori forti in carriera ne ho incontrati molti. Tra i difensori sicuramente Jordi Alba: è stato uno dei più forti contro cui sono andato in campo» ha confessato. «La prima volta al San Paolo è stata una emozione forte, anche da avversario mi emozionava».«Da bambino ho avuto come idolo, crescendo alui è stato il mio punto di riferimento» ha continuato Politano dalla sua quarantena a Napoli . «Ci stiamo allenando anche a casa in questi giorni, poi guardo film o gioco alla Playstation. Il sogno nel cassetto? Riuscire a fare qualcosa di importante con il club e con la nazionale, credo sia il miglior traguardo».Arrivato alo scorso gennaio, ha potuto vivere poco la città. «Il mio piatto preferito è la pizza. Provo a farla anche a casa a volte ma di certo non è come quelle che fanno in città» ha ammesso. «Un po’ di dialetto l’ho imparato, stando spesso con Insigne non posso non impararlo. Film preferito “Il Gladiatore”, ogni volta è come la prima volta. Il calcio è sempre stato il mio sogno, se non avessi fatto il calciatore avrei lavorato da meccanico con mio padre».