Primo allenamento settimanale per il Napoli che si era fermato nell'ultimo weekend. Gennaro Gattuso ha ritrovato la squadra o almeno quei calciatori che non hanno dovuto lasciare Castel volturno per le nazionali: primo allenamento nella settimana che porterà alla super sfida contro il Milan con torelli ed esercitazioni di passaggio, lavoro aerobico e partitina a campo ridotto.

Si sono ritrovati sui campi del Centro Tecnico tra gli altri Manolas, Petagna, Demme e Contini, in attesa che il gruppo torni a ripopolarsi nei prossimi giorni: Victor Osimehn sarà il primo a farsi vedere nuovamente visto l'infortunio al braccio destro, poi sarà il turno di Koulibaly. Mercoledì rientreranno Mario Rui, Lozano e Fabian Ruiz, solo giovedì il resto del gruppo con Ospina che volerà dal Sudamerica in Italia.

