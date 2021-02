Napoli, recuperati Demme e Ospina: solo Manolas è ancora in palestra

Alle brutte notizie che arrivano dal campo, migliori nuove sono quelle dell'infermeria azzurra. Come riportato dal club sul proprio sito ufficiale, Ospina, Hysaj e Demme hanno finalmente svolto l'intero lavoro in gruppo nella sessione di allenamento di questa mattina, dopo la gara contro il Granada, e si candidano a rientrare in squadra domenica contro il Benevento.

Tre recuperi importanti per Gennaro Gattuso che può così anche far rifiatare gli altri elementi della squadra. Solo Kostas Manolas ha svolto solo lavoro personalizzato in palestra. Per Petagna e Lozano, infatti, questa mattina lavoro personalizzato prima in palestra e poi in campo.

