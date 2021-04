Napoli, relax dopo la Lazio: 24 ore di stop prima di Torino

Sorrisi e applausi sono già alle spalle. Gennaro Gattuso concede ai suoi 24 ore di stop dopo la bella e convincente vittoria di ieri sera al Maradona contro la Lazio. Il Napoli si ferma per ricaricare le energie del turno infrasettimanale, domani gli azzurri rientreranno in campo a Castel Volturno per prepararsi a una delle ultime trasferte della stagione.

Lunedì, infatti, Insigne e compagni saranno impegnati nel posticipo pomeridiano contro il Torino, in un turno di campionato che potrebbe dire la verità e fare la differenza. Dopo il match degli azzurri, in programma per il monday night c'è la sfida tra Lazio e Milan che deciderà definitivamente gli equilibri della zona Champions League.