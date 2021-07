Napoli, a Dimaro due amichevoli: il 23 luglio la festa con la squadra

Prende sempre più forma il ritiro di Dimaro che partirà ufficialmente il prossimo 15 luglio. La squadra arriverà in Trentino a pranzo e nel pomeriggio effettuerà la prima sgambata agli ordini di Luciano Spalletti. Il programma ufficiale prevede un doppio allenamento quotidiano con inizio rispettivamente al mattino alle ore 9.30 e al pomeriggio dalle ore 17.30.

Novità anche per i test della squadra azzurra. Durante il ritiro sono previste due amichevoli rispettivamente domenica 18 luglio e sabato 24 luglio, match di conclusione della permanenza in Val di Sole. Appuntamenti scanditi anche coi tifosi: mercoledì 21 luglio l’atteso appuntamento con Spalletti e due calciatori e quindi venerdì 23 luglio Dj set e incontro con la squadra. Gli allenamenti resteranno aperti al pubblico, ma ovviamente l’accesso per tifosi e addetti ai lavori al campo di Carciato sarà regolato dalle indicazioni legate alle più recenti normative anti covid.