Napoli, a Spalletti il premio Bulgarelli: «Abbiamo insegnato come festeggiare uno scudetto»

La sconfitta di Monza è già alle spalle. Oggi a Bologna Luciano Spalletti ha ritirato il Premio Bulgarelli come miglior allenatore dell'anno: «Vincerlo nell'anno in cui il Napoli è diventato campione d'Italia, per me assume un'importanza particolare» ha detto l'allenatore azzurro «I calciatori per tutto l'anno si sono impegnati e hanno fatto bene tutto quello che gli ho chiesto, mi hanno dato massima disponibilità e tutto durante le partite. Hanno dimostrato quell'attaccamento alla maglia di cui Bulgarelli ne era esempio assoluto».

Nessun pensiero al futuro. «Napoli ha insegnato come festeggiare uno scudetto, ha insegnato come far partecipare tutti alla gioia di un'altra squadra. Napoli ci ha insegnato che la gioia, l'allegria e la felicità non hanno confine», ha detto Spalletti dal palco. «Giuntoli e il suo staff hanno fatto un gran lavoro. Un'altra caratteristica che serve ad un allenatore è avere la convinzione sempre di avere a che fare con dei calciatori forti, è fondamentale e ne eravamo certi già a inizio anno.

E ci abbiamo lavorato: lavorare in maniera seria che porta al risultato finale».