Maradona, anno magico delle sue squadre: vincono Napoli, Barcellona e Argentina

Un anno e quattro successi per le quattro squadre che meglio di tutte hanno rappresentato la carriera di Diego Armando Maradona. Il Napoli di Luciano Spalletti che ha vinto il campionato 33 anni dopo l'ultima volta - proprio con el pibe in campo nel 1990 - è solo l'ultima ciliegina sulla torta: ultima non in ordine di tempo, visto che ieri sera anche il Barcellona è tornato a vincere la Liga, la prima con Xavi sulla panchina blaugrana.

Anche i catalani sono stati parte di un passato importante per l'ex stella argentina, scomparsa nel 2020. Proprio dal Barcellona, infatti, Diego fu acquistato nell'estate del 1984 prima di arrivare a Napoli. Ma le vittorie erano cominciate già prima di Natale con la vittoria del campionato argentino da parte del Boca Juniors - con cui Maradona si era affermato agli occhi del mondo dopo l'esordio all'Argentinos Jr - e proseguite con il Mondiale conquistato in Qatar dalla sua Argentina.