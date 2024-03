Jorit abbraccia Putin al festival della Gioventù in Russia: «Possiamo fare una foto?»

Una foto che ha fatto il giro del mondo in poche ore. Jorit - pseudonimo di Ciro Cerullo - abbraccia Vladimir Putin, numero uno russo. L'incontro durante il festival della Gioventù in Russia, evento a Sochi dove lo stesso street artist napoletano era presente.

«Presidente, scattiamo una foto insieme per dimostrare all’Italia che sei un essere umano» era stato l'invito di Jorit allo stesso Putin, presente sul palco. Un invito accettato immediatamente e che ha spiazzato un po' tutti.

Il presidente presidente russo lo ha chiamato sul palco, ha scattato la foto e gli ha risposto con la frase «Italia e Russia unite dall'arte e dal desiderio di libertà» ripetendo un messaggio di vicinanza tra i due Paesi che aveva già lanciato forte pochi giorni fa «Abbiamo sempre ammirato l’arte italiana. L’arte italiana è la grande arte di un grande popolo. Questa è una cosa del tutto ovvia. E lotta dell’Italia per l’indipendenza, Garibaldi, non ci ha unito? Ci ha sempre unito, gli italiani hanno sempre nel cuore il desiderio di libertà. Ciò significa rispettare il desiderio degli altri per la propria scelta e la scelta del proprio destino».

Ad allargare la rappresentanza italiana a Sochi in queste ore ci hanno pensato anche Ornella Muti, la figlia dell’attrice Naike Rivelli e il pianista Lorenzo Bagnati.

E proprio la Rivelli, tramite social, ha mostrato un murales realizzato dall'artista napoletano al Villaggio Olimpico della cittadina russa che raffigura la madre.