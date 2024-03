Yulia Navalnaya ai russi: «Usate le elezioni contro Putin»

(LaPresse) Nuovo videomessaggio di Yulia Navalnaya. La moglie del dissidente russo, morto il 16 febbraio nella colonia penale artica IK-3, lancia un appello su X a tutti i cittadini russi, chiamati alle urne per le elezioni presidenziali dal 15 al 17 marzo. Navalnaya esorta gli elettori a usare le elezioni contro Vladimir Putin. La vedova del più strenuo oppositore del capo del Cremlino chiede ai russi di votare per qualsiasi candidato, ma non per Putin, o di annullare la scheda rovinandola. Invita inoltre tutti ad andare a votare domenica 17 marzo, ultimo giorno delle elezioni, a mezzogiorno. Un sistema per rendere visibile il proprio dissenso a Putin e trasformare le elezioni in un giorno di protesta contro il regime imposto dal capo del Cremlino.