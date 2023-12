Museo del calcio Andrea Fortunato, in esposizione anche la maglia indossata da Maradona all'addio al calcio di Matthaus

La maglia indossata da Diego Armando Maradona durante la partita di addio al calcio di Lothar Matthaus, un altro campione indiscusso del panorama calcistico mondiale, esposta al Museo del Calcio “Andrea Fortunato”, a Santa Maria di Castellabate. Ad annunciarlo è il presidente della Fondazione Fioravante Polito, Davide Polito: «È affascinante come certi oggetti possono evocare emozioni intense e ricordi unici. Questa maglia, che possiamo immaginare essere stata indossata da Diego Armando Maradona durante la partita di addio al calcio di Lothar Matthaus, porta con sé la storia di una grande rivalità e amicizia nel calcio degli anni '80. Per essere presente quel giorno e onorare il suo amico rivale, Diego perse 17 chili e giocò una partita memorabile come solo lui sapeva fare, regalando uno spettacolo unico a tutti i presenti».

Intanto, mercoledì 20 dicembre, sempre all’interno della prestigiosa Villa Matarazzo, a Santa Maria, si terrà, a partire dalle 18.30, la prima edizione del Premio “Sport & Legalità, principi ed etica” alla presenza di illustri relatori.