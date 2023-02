Spezia-Napoli live: tutte le notizie sul lunch match della 21esima giornata

Reduce da un girone d’andata chiuso con ben 50 punti e dalla sfida vinta con la Roma nella prima di ritorno, il Napoli va in trasferta a La Spezia per proseguire la propria incredibile stagione. La squadra di Gotti non vince in casa dal 2-1 alla Sampdoria di metà settembre e pare in emergenza in ogni reparto: davanti out Nzola per infortunio e Gyasi per squalifica, in mezzo fuori Zurkowski e forse Kovalenko. Nel Napoli al gran completo i soliti ballottaggi sulle fasce in attacco e in difesa.