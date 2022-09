Napoli, nuovo sponsor contro gli infortuni: ecco chi è Zone 7

Con una nota attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli ha comunicato la partnership avviata con Zone7, una piattaforma di intelligenza artificiale impegnata ad aiutare le organizzazioni sportive a migliorare i dati sulle prestazioni degli atleti, che aiuterà il club azzurro a «...analizzare la raccolta completa dei dati dei giocatori della rosa di Spalletti, identificare i modelli di rischio non rilevati e fornire suggerimenti pratici di intervento per ottimizzare le prestazioni degli atleti, gestire il carico di lavoro e ridurre i tassi di infortuni», come si legge dal comunicato.

«Siamo lieti di dare il benvenuto a Zone7 tra i partner del Napoli e siamo orgogliosi di essere i promotori per l'adozione della scienza dei dati in Italia» - ha dichiarato il prof Raffaele Landolfi, direttore scientifico dell’area sanitaria del club - «Zone7 ha un sistema di tracking di grande successo e condivide con noi l’impegno a mantenere gli atleti in condizioni di picco con il più basso rischio possibile di infortuni». Il Napoli diventa la prima squadra della Serie A ad adottare la piattaforma, che sta rapidamente diventando una risorsa popolare per le squadre di tutta Europa. Lo scorso anno, due delle squadre seguite da Zone7 come Liverpool e Rangers hanno raggiunto sia la finale di Champions League che quella di Europa League.