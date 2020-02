Alla vigilia dell'anticipo tra Napoli e Torino, Gennaro Gattuso torna a parlare in conferenza stampa dal centro tecnico di Castel Volturno. «Dobbiamo pensare solo al Torino, non all’Inter. Io e il mio staff dobbiamo mandare in campo chi sta al 100 percento, perché domani affrontiamo una squadra fisicamente molto forte, ci sarà da battagliare», esordisce proprio per sgombrare il campo da ipotesi di turnover. E avverte: «Ieri la squadra ha fatto dei test, erano tutti molto stanchi e abbiamo lavorato in palestra. Oggi prepareremo la partita in campo e chi giocherà dovrà stare bene mentalmente e fisicamente. Milik o Mertens non cambia nulla, anche Arek è molto bravo a legare i reparti, ha classe, ci può dare una mano. Speriamo di recuperare Dries, ci proverà ad allenarsi con noi. L’attacco è l’ultimo dei miei problemi».



Possibilità di turnover per Lozano o Meret? Difficile: «Lozano e Meret sono fortissimi, ma per come voglio giocare non li mando in campo. Con Hirving ci ho parlato, non devo metterlo in campo per metterlo in difficoltà. Faccio scelte funzionali, anche se non sto facendo delle scelte aziendali. Fa male vedere Lozano o Lobotka in tribuna, ma non racconto favole: si dovranno far trovare pronti così da capire quello che io voglio da loro».

E ancora: «In casa da quando sono arrivato io non andiamo bene, non so come fare e me lo chiedo spesso. Posso solo preparare bene le partite entrando nelle teste dei miei calciatori. Quello che abbiamo fatto col Barcellona è il passato, ora dobbiamo pensare a Belotti e Zaza. Nel calcio di oggi difficilmente puoi avere la stessa intensità per troppe gare consecutive. Le partite si vincono in settimana: a volte abbiamo sottovalutato in Italia quello che si fa durante gli allenamenti, per allenare il fisico e il pensiero. All’estero sono più preparati di noi a costruire giocatori pensanti».

Il futuro è adesso: «Partire da inizio anno con il Napoli mi piacerebbe, ma tutti voi sapete come stanno le cose, ho firmato sei mesi e sapevo tutto. Il problema oggi non è il contratto, io sono venuto qua per lavorare. Con De Laurentiis mi sento tre o quattro volte al giorno, mi piace quando vedo un ambiente bello. Sto molto bene a Napoli. Sembra che non funzioni niente, invece ho ritrovato grande professionalità in questo club».

Ultimo aggiornamento: 13:24

