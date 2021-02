Altre cinque partite chiave a febbraio, il cammino del Napoli prosegue al ritmo incessante di sfide ravvicinate. Si riparte sabato al “Maradona” contro la Juventus, la partita da sempre più attesa che potrebbe rappresentare una rivincita della sconfitta nella finale di Supercoppa a Reggio Emilia contro la squadra di Pirlo.

Azzurri e bianconeri torneranno di nuovo ad affrontarsi a distanza di poco prima di un mese dalla sfida del “Mapei” vinta 2-0 dalla formazione di Pirlo con le reti di Ronaldo e Morata. La Juve proprio dopo quella partita si è rilanciata in campionato vincendo tutte le gare (tre su tre contro Sampdoria, Bologna e Roma: tutte per 2-0 con sei gol totali all’attivo e con nessuna rete al passivo) e raggiungendo la finale l’Inter (l’ultima formazione che l’aveva battuta in campionato tre giorni prima della finale di Supercoppa contro il Napoli) nella semifinale (successo per 2-1 al Meazza e pareggio 0.0 all’Allianz Stadium).

Dopo la Juve per il Napoli ci sarà la partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada, il match è in programma giovedì prossimo 18 febbraio in Spagna (ore 21). Gli azzurri hanno passato il girone al primo posto davanti a un’altra formazione spagnola, la Real Sociedad. Il Granada è all’ottavo posto nella Liga con 30 punti, sarà impegnato sabato in casa contro l’Atletico Madrid, è reduce dal pareggio esterno contro il Levante (2-2) e l’ultima vittoria l’ha messa a segno il 12 gennaio contro l’Osasuna: nel girone di Europa League la formazione allenata da Penas si è piazzata al secondo posto dietro agli olandesi del Psv Eindhoven. Dopo una settimana, giovedì 25 febbraio, si giocherà la partita di ritorno al “Maradona” (ore 18.55).

Nuova sfida contro l’Atalanta in campionato domenica 21 febbraio, la quarta stagionale contro la formazione di Gasperini, dopo quella di andata di serie A al “Maradona” e le due partite di semifinale di coppa Italia. Il Napoli sarà impegnato al “Gewiss Stadium” dopo la sfida di Europa League contro il Granada, l’Atalanta dopo il match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid (in programma mercoledì 24 febbraio a Bergamo), prima del ritorno in Spagna che si giocherà il 16 marzo.

Il tour de force di febbraio si chiude domenica 28 con il derby a Fuorigrotta (ore 18) contro il Benevento di Pippo Inzaghi, la quinta partita degli azzurri in 16 giorni, l’ottava del mese tenendo presente le due sfide di coppa Italia contro l’Atalanta e quella di campionato in trasferta con il Genoa. All’andata al “Vigorito” gli azzurri vinsero 2-1 in rimonta: fu la sfida caratterizzata dalle reti dei fratelli Insigne. Roberto, attaccante del Benevento segnò nel primo tempo mandando avanti i giallorossi che chiusero in vantaggio il derby all’intervallo, Lorenzo pareggiò nella ripresa per gli azzurri e poi la rete vincente per la formazione di Gattuso la mise a segno Petagna che sfruttò al meglio l’assist di Politano, tutte e due entrati nella ripresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA